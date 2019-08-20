Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama
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Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

1 saat önce

Türkiye, Burkina Faso'nun kuzeyinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınayarak, ülke halkı ve hükümetine başsağlığı mesajını iletti.

Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama, System.String[]
Türkiye, Burkina Faso'nun kuzeyinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınayarak, ülke halkı ve hükümetine başsağlığı mesajını iletti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan üzüntü dile getirildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Ülkenin kuzeyindeki Soum eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 10 asker hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Türkiye, Burkina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:24 Kaynak: AA
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