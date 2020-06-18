Türkiye'den Çad'a ambulans ve tıbbi malzeme yardımı-AKTUEL - Son Dakika

Türkiye'den Çad'a ambulans ve tıbbi malzeme yardımı-AKTUEL

Türkiye'den Çad'a ambulans ve tıbbi malzeme yardımıTÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Afrika ülkesi Çad'a askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile ambulans, oksijen maskesi ve tulum gönderdi.

Türkiye'den Çad'a ambulans ve tıbbi malzeme yardımı TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Afrika ülkesi Çad'a askeri kargo uçağı ' Koca Yusuf ' ile ambulans, oksijen maskesi ve tulum gönderdi. Sağlık Bakanlığı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla Afrika ülkesi Çad için 1 ambulans, 17 bin 600 eldiven, 40 bin tulum ve 5 bin oksijen maskesi hazırladı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-Çad bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'e yüklendi. Ardından ambulans uçağa alındı. Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Çad halkına sevgilerle' notu Türkçe ve Fransızca olarak yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara 'dan havalandı. Çad'a, geçen 26 Mayıs'ta da bir ambulans ve çok sayıda tıbbi malzeme gönderilmişti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı

Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti