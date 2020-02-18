Türkiye'den Çin'deki sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme yardımı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Türkiye'den Çin'deki sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme yardımı - Son Dakika

Türkiye'den Çin'deki sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme yardımı

7 saat önce

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini sürdüren Çin'e, sağlık çalışanlarının kullanımı için koruyucu malzeme yardımında bulundu.

Türkiye'den Çin'deki sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme yardımı, System.String[]

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini sürdüren Çin'e, sağlık çalışanlarının kullanımı için koruyucu malzeme yardımında bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığınca Vuhan kentinden yayılan Kovid-19 salgını sebebiyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği yetkililerine, sağlık çalışanlarının kullanımı için 2 bin filtreli maske ve 2 bin koruyucu tulum teslim edildi.

Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, yardım malzemelerini Çin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua'ya iletti.

Büyükelçilik yetkilileri, Çin halkı adına Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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