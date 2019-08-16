Türkiye'den Çin'e 3,3 milyon dolarlık kiraz ihracatı
1 saat önce
BAB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye'den Çin'e 3,3 milyon dolarlık kiraz ihracatı yapıldığını, Batı Akdeniz'den gerçekleşen kiraz ihracatının ise 1 milyon 897 bin 950 dolar olduğunu bildirdi.
BAB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar
, Türkiye
'den Çin'e 3,3 milyon dolarlık kiraz ihracatı yapıldığını, Batı Akdeniz
'den gerçekleşen kiraz ihracatının ise 1 milyon 897 bin 950 dolar olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:47
Kız çocuğunun kolunu yürüyen merdivene sıkıştırdığı anlar kameraya yansıdı Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor? Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'li Korgeneral Twitty, Suriye sınırında incelemede bulundu Güvenli bölge umut oldu! Suriyeliler evlerine dönmek istiyor