Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Çin'e 3,3 milyon dolarlık kiraz ihracatı
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Türkiye'den Çin'e 3,3 milyon dolarlık kiraz ihracatı

1 saat önce

BAB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye'den Çin'e 3,3 milyon dolarlık kiraz ihracatı yapıldığını, Batı Akdeniz'den gerçekleşen kiraz ihracatının ise 1 milyon 897 bin 950 dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye'den Çin'e 3,3 milyon dolarlık kiraz ihracatı, System.String[]
BAB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye'den Çin'e 3,3 milyon dolarlık kiraz ihracatı yapıldığını, Batı Akdeniz'den gerçekleşen kiraz ihracatının ise 1 milyon 897 bin 950 dolar olduğunu bildirdi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Hakkı Bahar, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:47 
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