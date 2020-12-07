Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı - Son Dakika

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı

07.12.2020 21:57

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Sivas'ta Bostankaya Garı'na geldi.

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Sivas'ta Bostankaya Garı'na geldi.

İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, TCDD Bostankaya Garı'na ulaştı.

Buradaki işlemleri tamamlanan 15 bin 276 numaralı tren, Erzincan'a doğru yola çıktı.

Treni buradan yetkililer ve demir yolu personeli uğurladı.

Trenin, Türkiye-Çin parkurunda Erzincan-Erzurum- Kars güzergahını izleyerek 8 Aralık'ta akşam saatlerinde yurt dışına çıkması planlanıyor.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan- Hazar Denizi geçişi- Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak.

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Aynur Aydın'dan şaşırtan çıkış: Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor Son Dakika: Trabzonspor, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu "Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı Osmanlıca asker mektubuna ünlülerden beğeni yağdı
Balotelli, İtalya 2. Lig ekiplerinden Monza ile sözleşme imzaladı Balotelli, İtalya 2. Lig ekiplerinden Monza ile sözleşme imzaladı         
21:54
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'dan haddini aşan Türkiye sözleri: Dağlık Karabağ'dan çıkarılmalı Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'dan haddini aşan Türkiye sözleri: Dağlık Karabağ'dan çıkarılmalı         
21:39
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday         
20:53
Merkel, koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü Merkel, koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü         
20:51
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendirdi: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı belli oldu Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendirdi: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı belli oldu         
20:32
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü         
19:44
Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti         
18:51
18 yaşındaki genç kız, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti 18 yaşındaki genç kız, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti         
18:00
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 22:06:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei