Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda - Son Dakika

Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda

ANKARA - Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra İstanbul'dan uğurlanan Türkiye-Çin ikinci ihracat blok treni Ankara'dan 42 vagon/konteyner içerisinde 1.400 adet buzdolabı yüküyle hareket etti.

Demir İpekyolu olarak adlandırılan Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demiryolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ihracat trenini ikinci kez ulaştırmaya hazırlanıyor.

Buradaki işlemleri tamamlanan tren, saat 10.30'da Köseköy'den yola çıkarak Arifiye, Bilecik ve Eskişehir'den geçerek Ankara Gar'a ulaştı. Burada lokomotifini değiştiren tren, Türkiye içerisinde 2 bin 323 kilometrelik parkurunu Kars'ta tamamlayacak. İhracat Treni, Kars'tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek. Trenin yurtdışına çıktıktan sonraki parkuru ise, sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan- Hazar Denizi Geçişi- Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.

Toplam uzunluğu 754 metre olan tren, 42 konteynerde beyaz eşya yükü ile yoluna devam ediyor. İçerisinde Türkiye'de üretilen toplam 1400 adet soğutucu taşıyan trenin, yükünü Çin'e yaklaşık 12 günde ulaştırması hedefleniyor. İhracat Treni Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia işbirliği ile ilerletilecek tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak. Bu ihracat treni, önümüzdeki dönemde Marmaray'ın, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor'un tam kapasite ile işletilmesi için çok önemli bir adım olarak yerini alacak.

Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalırken, hem Türkiye'nin hem de sanayicilerin rekabet gücü artacak. Ayrıca Türkiye Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın da merkezi haline gelecek. Diğer taraftan, Çin'den hareket eden ve Türkiye yönüne doğru gelmekte olan diğer tren ile ilk ihracat treninin Azerbaycan topraklarında karşılaşacağı öngörülüyor.

Toplam uzunluğu 770 metre olan olan ihracat treni bu gece Marmaray' den geçerek İzmit' e (Köseköy) ulaşacaktır. Burada gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın öğlen saatlerinde Çin Xi'an' a doğru yoluna devam edecektir.