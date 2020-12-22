Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda - Son Dakika

Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda

22.12.2020 02:41

Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra İstanbul'dan uğurlanan Türkiye-Çin ikinci ihracat blok treni Ankara'dan 42 vagon/konteyner içerisinde 1.400 adet buzdolabı yüküyle hareket etti.

Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda

ANKARA - Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra İstanbul'dan uğurlanan Türkiye-Çin ikinci ihracat blok treni Ankara'dan 42 vagon/konteyner içerisinde 1.400 adet buzdolabı yüküyle hareket etti.

Demir İpekyolu olarak adlandırılan Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demiryolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ihracat trenini ikinci kez ulaştırmaya hazırlanıyor.

Buradaki işlemleri tamamlanan tren, saat 10.30'da Köseköy'den yola çıkarak Arifiye, Bilecik ve Eskişehir'den geçerek Ankara Gar'a ulaştı. Burada lokomotifini değiştiren tren, Türkiye içerisinde 2 bin 323 kilometrelik parkurunu Kars'ta tamamlayacak. İhracat Treni, Kars'tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek. Trenin yurtdışına çıktıktan sonraki parkuru ise, sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan- Hazar Denizi Geçişi- Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.

Toplam uzunluğu 754 metre olan tren, 42 konteynerde beyaz eşya yükü ile yoluna devam ediyor. İçerisinde Türkiye'de üretilen toplam 1400 adet soğutucu taşıyan trenin, yükünü Çin'e yaklaşık 12 günde ulaştırması hedefleniyor. İhracat Treni Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia işbirliği ile ilerletilecek tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak. Bu ihracat treni, önümüzdeki dönemde Marmaray'ın, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor'un tam kapasite ile işletilmesi için çok önemli bir adım olarak yerini alacak.

Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalırken, hem Türkiye'nin hem de sanayicilerin rekabet gücü artacak. Ayrıca Türkiye Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın da merkezi haline gelecek. Diğer taraftan, Çin'den hareket eden ve Türkiye yönüne doğru gelmekte olan diğer tren ile ilk ihracat treninin Azerbaycan topraklarında karşılaşacağı öngörülüyor.

Toplam uzunluğu 770 metre olan olan ihracat treni bu gece Marmaray' den geçerek İzmit' e (Köseköy) ulaşacaktır. Burada gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın öğlen saatlerinde Çin Xi'an' a doğru yoluna devam edecektir.

Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda
Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda
Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda
Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: Ve yine biz bize kalmıştık Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok
Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi         
00:54
Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış         
23:29
Bakan Koca, güzel haberi sosyal medyadan paylaştı! 4 ilde vaka sayısında büyük düşüş Bakan Koca, güzel haberi sosyal medyadan paylaştı! 4 ilde vaka sayısında büyük düşüş         
22:45
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim         
19:01
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor         
14:26
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz         
11:44
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek         
10:34
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 03:01:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei