Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara Garı'nda - Son Dakika

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara Garı'nda

07.12.2020 09:07

Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni Ankara'dan hareket etti.

Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni Ankara'dan hareket etti.
Demir İpekyolu olarak adlandırılan Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demiryolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırmaya hazırlanıyor. Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan (Kazlıçeşme) uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni bu sabah Köseköy'e ulaştı.
Buradaki işlemleri tamamlanan tren, saat 10.30'da Köseköy'den yola çıkarak Arifiye, Bilecik ve Eskişehir'den geçerek Ankara Gar'a ulaştı. Burada lokomotifini değiştiren tren, Türkiye içerisinde 2 bin 323 kilometrelik parkurunu 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a varacak. İhracat Treni, Kars'tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek. Trenin yurtdışına çıktıktan sonraki parkuru ise, sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.
Toplam uzunluğu 754 metre olan tren, 42 konteynerde beyaz eşya yükü ile yoluna devam ediyor. İçerisinde Türkiye'de üretilen toplam 1400 adet soğutucu taşıyan trenin, yükünü Çin'e yaklaşık 12 günde ulaştırması hedefleniyor. İhracat Treni Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia işbirliği ile ilerletilecek tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak. Bu ihracat treni, önümüzdeki dönemde Marmaray'ın, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor'un tam kapasite ile işletilmesi için çok önemli bir adım olarak yerini alacak.
Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalırken, hem Türkiye'nin hem de sanayicilerin rekabet gücü artacak. Ayrıca Türkiye Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın da merkezi haline gelecek. Diğer taraftan, Çin'den hareket eden ve Türkiye yönüne doğru gelmekte olan diğer tren ile ilk ihracat treninin Azerbaycan topraklarında karşılaşacağı öngörülüyor.
"DEMİRYOLLARI ÇALIŞIYOR"
Çin'e giden treninin makinisti Ömer Harman, 1981'den bu yana TCDD'de görev yaptığını belirterek, İstanbul'dan Çin'e gitmek için hareket eden İhracat Trenini, Ankara'ya kadar getirdiklerini bildirdi. Harman, "Böyle tarihi bir günü yaşamaktan dolayı gururlu ve mutluyum. Bugün benim için çok özel bir gün. Türkiye'nin ihracatına yapacağı katkıdan dolayı bu trenin makinisti olmaktan gurur duyuyorum. Demiryolları çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Makine ekibinin görev değişimi yaparak treni Çin'e götüreceğini aktaran Harman, 43 vagon ve 750 metre uzunluğundaki trenin sınıra kadar götürüleceğini kaydetti. Vagonlarda emniyet açısından problem olmadığını vurgulayan Harman, "Lokomotiflerimiz yeni ve emniyet sistemleri çalışıyor. Tren emniyetli bir şekilde yoluna devam edecek" diye konuştu.
(Mevlüt Hasgül - Mehmet Kalay/İHA)

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara Garı'nda

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara Garı'nda - Son Dakika


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