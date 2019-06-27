Türkiye'den Çin'e yılın ilk kirazı gönderildi
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Türkiye'den Çin'e yılın ilk kiraz ihracatının gerçekleştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:33
Afyonkarahisar'ın Çay
ilçesinde, Türkiye
'den Çin'e yılın ilk kiraz ihracatının gerçekleştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
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