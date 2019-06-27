Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Çin'e yılın ilk kirazı gönderildi
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Türkiye'den Çin'e yılın ilk kirazı gönderildi

56 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Türkiye'den Çin'e yılın ilk kiraz ihracatının gerçekleştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'den Çin'e yılın ilk kirazı gönderildi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Türkiye'den Çin'e yılın ilk kiraz ihracatının gerçekleştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:33 
Çay, Afyon, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi
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