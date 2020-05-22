Türkiye'den Dağıstan'a tıbbi yardım - Son Dakika

Türkiye'den Dağıstan'a tıbbi yardım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'ne tıbbi yardımları taşıyan tır yola çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'ne tıbbi yardımları taşıyan tır yola çıktı.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülke ve bölgelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Bu kapsamda, Türk Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, kurumun Etimesgut'taki tesislerinde tıra yüklenerek Dağıstan'a gönderildi.

Uğurlama törenine katılan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının her bölgede tesirini gittikçe artırdığını ifade ederek Rusya'nın Dağıstan bölgesinde de yavaş yavaş korona vakalarının ortaya çıktığı ve gerekli tedbirlerin alınmaya başlandığını söyledi.

Çerkez Dernekleri Federasyonunun, bölgede kişisel koruyucu ekipman ve ilaca ihtiyaç olduğunu kendilerine ilettiğini belirten Altan, "Cumhurbaşkanlığımız, Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarımızın koordinasyonuyla bir tır yardım malzemesini Dağıstan'a uğurluyoruz." dedi.

Altan, yardım malzemelerinin, 100 bin 3 katlı cerrahi maske, 20 bin EN149 maske, 20 bin koruyucu tulum, 22 bin koruyucu gözlük, ilaç, 5 adet Türkiye'de üretilen solunum cihazı ve dezenfektanlardan oluştuğunu belirtti. Yardımın toplam maliyetinin 2,6 milyon lira olduğunu ifade eden Altan, akşam da Tacikistan'a ulaştırılacak 20 bin cerrahi maske ile 29 ülkeye yardım göndermiş olacaklarını söyledi.

Altan, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere çalışmanın yapılmasında destek olan Dışişleri ve Sağlık bakanlıkları ile Çerkez Dernekleri Federasyonu ve Dağıstan yetkililerine teşekkür etti.

Çerkez Dernekleri Federasyonu adına törene katılan Hacı Bayram Bolat ise "Bu yardım tırı, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi talimatı ve hassasiyetleriyle oluşmuştur. Federasyon olarak şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Türkiye'den Dağıstan'a tıbbi yardım

Dağıstan, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:38 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Dağıstan'a tıbbi yardım - Son Dakika

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