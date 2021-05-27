Türkiye'den dijital dönüşüme liderlik - Son Dakika

Türkiye'den dijital dönüşüme liderlik

27.05.2021 14:37
Türkiye'den dijital dönüşüme liderlik, System.String[]

Katıldığı bir panelde konuşan Philsa Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, geliştirdikleri veri bazlı iş modelinin başka birçok ülkedeki dijital dönüşümü de başlattığını ve B2B ticarette nasıl fark oluşturdukları anlattı.

Katıldığı bir panelde konuşan Philsa Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, geliştirdikleri veri bazlı iş modelinin başka birçok ülkedeki dijital dönüşümü de başlattığını ve B2B ticarette nasıl fark oluşturdukları anlattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin sponsorluğunda gerçekleşen Forum İstanbul bu sene 20'nci yaşını kutluyor. Programın 3'üncü gününde "Dijital Dönüşüm: Geometrik Hızla Değişim" panelinde konuşmacı olan Philsa Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren geliştirdikleri veri bazlı iş modelinin başka birçok ülkedeki dijital dönüşümü de başlattığını ve B2B ticarette nasıl fark oluşturduklarını anlattı.

"DEĞİŞİM KENDİMİZLE BAŞLAR, İŞ ORTAKLARIMIZ OLMAZSA OLMAZ"

Filiz Yavuz Diren, geliştirdikleri veri tabanlı iş modeli ile B2B ticarette nasıl fark oluşturduklarını şöyle anlattı:

"Birkaç sene önce tohumlarını atmaya başladığımız dijital dönüşüm hareketi ile hem bizim iş modelimiz gelişti hem de birlikte ticari faaliyetlerimize devam ettiğimiz 150 bin bakkalımızın dijitalleşme ile iş geliştirmesine yönelik fırsatlar oluştu. Büyük firmalar olarak yeni fikirleri, teknolojileri geliştirmek kadar bu teknolojilerin geliştirildiği ekosistemlerde yer almak da önemli. 10'dan fazla start-up'la birlikte çalışıyoruz ve bu girişimlerin büyümesinden, karşılıklı gelişim fırsatları oluşturmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Biz nasıl yeni iş modellerine ve ortaklıklara uyum sağlıyorsak, bakkal esnafımızın da değişen çağa adapte olabilmesi için dijital yeteneklerinin artmasına yönelik programlar tasarladık. Üniversite iş birliği ile hayata geçirdiğimiz dijital okuryazarlık eğitimleriyle esnafa 30 bin sertifika verildi. Amacımız bütün bakkal esnafımızın dijitalleşmenin tüm nimetlerinden faydalanarak işini geliştirebilmesi".

"TÜRKİYE'DE BAŞLADI DÜNYADA UYGULANIYOR"

Geliştirdikleri veri tabanlı B2B modelin sektörde bir ilk olduğunu ifade eden Diren, artan operasyonel verimlilik sayesinde bu modelin şirketlerinin faaliyet gösterdiği farklı pazarlarda da uygulanmaya başlandığını aktardı.

Diren, sözlerine şöyle devam etti: "180 pazarda faaliyet gösteren çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Tamamen veri ile işleyen ve önemli ölçüde operasyonel verimlilik sağlayan bu iş modelinin farklı ülkelerde de uygulanmaya başlaması bize gurur veriyor".

Türkiye'nin potansiyeline dikkat çeken Diren, aynı zamanda dijital dönüşümde Türkiye'ye olan inancını şöyle yineledi: "Ülkemizde birçok başarılı girişim görmeye başladık. Firmalar artık girişim ekosistemine hem odak hem de kaynak ayırıyor. Biz de ülkemizde bu girişimlerin artması için PMI çatısı altında oluşturulan 150 milyon dolarlık PM Equity Partner Fonu çerçevesinde yarışmalar düzenleyerek ve girişimcileri yakından takip ederek iş modelimize katabileceğimiz yeni fikirleri aramaya devam ediyoruz".

Catalyst Derneği'nin danışma kurulu üyesi de olan Filiz Yavuz Diren, dijitalleşmenin kadın istihdamında fırsatlar oluşturacağını belirtti.

Diren, sözlerini şöyle tamamladı: "Kadının iş gücüne tam katılımı ile potansiyelimiz tam olarak ortaya çıkacak. Kadının olmadığı hiçbir ekosistemin büyümesi sürdürülebilir değil. Dijitalleşme ile hem mevcut işler daha esnek hale geliyor, hem yeni iş kolları türüyor. Pandeminin etkisiyle geriye giden kadın istihdamında fırsat, dijitalleşmeden ve dijital odaklı iş kollarından oluşuyor".

(İHA)

Türkiye'den dijital dönüşüme liderlik

Forum İstanbul, geri dönüşüm, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den dijital dönüşüme liderlik - Son Dakika


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