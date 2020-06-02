Türkiye'den diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarına vize kolaylığı - Son Dakika

Türkiye'den diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarına vize kolaylığı

Cumhurbaşkanı kararıyla diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacağı turistik veya resmi amaçlı seyahatlere ve transit geçişlere ilişkin vize muafiyet süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacağı turistik veya resmi amaçlı seyahatlere ve transit geçişlere ilişkin vize muafiyet süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı. Filistin vatandaşlarının Türkiye'de tabi olduğu vize rejimi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2598 sayılı karara göre, Filistin Devleti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları resmi veya turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 30 gün olan vizesiz kalış süreleri 90 güne uzatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?

ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti

Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil

İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi

Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı