Türkiye'den Diyarbakır'daki annelere destek

Kadınlar Diyarbakır anneleri için bir araya geldi

TOKAT - Tokat'ta, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin mücadelelerine destek olmak için bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri evlat nöbeti tutan ailelere destek için eş zamanlı olarak 81 ilde basın açıklaması yaptı. Tokat'ta da Diyarbakır annelerine destek vermek için kadınlar Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde bir araya geldi. Basın açıklaması yapan Hülya Özdemir, Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirterek, "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.

Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet eden Özdemir "Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir" diye konuştu.

Bu duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu ifade den Özdemir, "3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne "Dur!" diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz "yeter artık" feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Tokat'ta ki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun!' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte "Teröre son!" diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kilisli annelerden Diyarbakırlı annelere destek

KİLİS - Kilis'te Sivil Toplum Örgütlerinin kadın temsilcilerinden Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yaparak çocuklarını isteyen annelere destek geldi.

Cumhuriyet Meydanında toplanan anneler adına Fatma Gündüz, Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını ifade ederek, " Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. "Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" dedi.

Gündüz, "Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü.İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz yeter artık feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur" diye konuştu.

Diyarbakırlı annelere Kahramanmaraş'tan destek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup kadın Diyarbakır'da evlatları için HDP il binasın önünde nöbet tutan annelere destek verdi.

Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarınca eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklaması Kahramanmaraş'ta Demokrasi Meydanında düzenlendi. Basın açıklamasına katılan Kahramanmaraşlı anneler, ellerindeki pankartlarla Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek oldu.

Kahramanmaraş'ta anneler adına konuşan Av. Zeynep Kahveci, Diyarbakır'da teröre karşı duran annelerin yanında olduklarını söyledi. Herkesin çocuklarına ve geleceğine sahip çıması gerekliliğinin vicdani borç olduğunu belirten Kahveci, "23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azim ve sesini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmese izin vermeyecektir. Duyduğumuz, 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Annelerin günlerdir hatta yıllardır süren mücadelesi için kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Kahramanmaraş'taki kadın sivil toplum kuruluşları olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen yanında olamasak ta, onların teröre karşı kararlı duruşlarının arkasındayız" diye konuştu.

HDP önünde evlat nöbeti tutan annelere destek ziyareti

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 23'nci gününe devam ederken, Diyarbakırlı bir grup anne aileleri ziyaret etti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarında bulunan HDP il binası önüne gelen anneler ailelerin acısını paylaştıklarını belirterek, ailelerle sohbet etti. Aileleri ziyaret eden anne Emine Arslan, herkesin kardeş olduğunu belirterek, "Yeter artık herkes kardeştir. Burada oturan aileleri görünce televizyonlarda artık evde televizyon bile izleyemiyoruz. Buraya gelip ortamı görünce çok duygusallaştım. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

Annelerden Menice Tosun ve Kader Tosun da, ailelere destek vermek için geldiklerini belirterek, bütün Diyarbakır'daki anneleri HDP il binası önünde oturan ailelere destek vermeye çağırdıkları söyledi.

Sivas'tan Diyarbakır annelerine destek

SİVAS - Sivas'ta bir araya gelen STK'lara bağlı kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelerine destek verdi.

Sivas'ta kent meydanında toplanan kadınlar düzenledikleri basın açıklaması ile destek mesajları verdi. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Kübra Yaraş, Diyarbakır'da başlatılan direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak idare olduğunu belirtip, "Tarih Diyarbakır annelerini ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyesi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarına kavuşmayı isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaktır."dedi.

Eskişehir'den Diyarbakır annelerine destek

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ve tüm Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri eş zamanlı olarak Diyarbakır annelerine destek vermek için bir araya gelerek 'Teröre dur' çağrısında bulundu.

Eskişehir'deki açıklamaya şehit ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinin yanı sıra pek çok vatandaş destek verdi. Onlarca kişi 'Terörü anneler bitirecek', 'Anneler destan yazıyor', 'Türkiye annelerinin yanında' ve 'Çocuklarımızı istiyoruz' pankartları ile Diyarbakır annelerine destek verdi. Yapılan açıklamada ise teröre en büyük darbeyi annelerin vuracağı belirtilirken uluslararası kamuoyuna Diyarbakır annelerine destek çağrısı yapıldı.

"Anne acısının etiketi olmaz"

Sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinin adına Zekiye Çomaklı bildiriyi okurken bildiride; yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet edildi. Çomaklı, "Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişe destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor; yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Duruş ve cesaret terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu"

3 Eylül'den bu yana süren sessiz çığlığın giderek büyüdüğünü ifade eden Çomaklı, "Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü" dedi.

"Evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur"

Bildiride her ne pahasına olursa olsun karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandığı belirtilirken, konuşması şu şekilde son buldu:

"İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'Yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz bugün Eskişehir'deki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmasını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz."

Gaziantep'ten Diyarbakır'daki annelere destek

GAZİANTEP - Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın açıklaması yaparak Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek verdi.

Gaziantep 15 Demmuz Demakrasi meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde Gaziantepliler, ellerinde teröre tepki, Diyarbakır'daki annelere destek veren döviz ve pankarla katıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Elif Aksu, "Tarih Diyarbakır'daki anneleri, ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulunduğu şehirlerde her şeyi gözü alıp evlatlarını dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin, masum ve insani direnişin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş anneler olarak, 'anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal, uluslararası kamuoyunu, Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz" dedi.

Geniş güvenlik tedbirleri arasında gerçekleşen açıklama grubun alkış temposu eşliğinde atılan "Diyarbakır annelerinin yanındayız" sloganları ile sona erdi.

Hakkari'den Diyarbakır'daki annelere destek

HAKKARİ - Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere Hakkari'deki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinden destek geldi.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor. Hakkari'deki STK kadın temsilcileri de ellerindeki "Hakkari kadını Diyarbakır annelerinin yanında, Diyarbakırlı annelerin yanındayız, terörü anneler bitirecek" şeklindeki pankartlarla valilik önünde basın açıklamasına destek verdiler.

Ortak hazırlanan basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Hakkari Kadın Komisyonu Başkanı Betül Bakar, "Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'yeter' diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün ildeki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz" dedi.

Kadınlar değişik sloganlar atarak PKK'ya lanet okudu.

İHA- Düzceli annelerden Diyarbakır'da ki evlat nöbetine destek

-Şehit eşi Sevcan Altınbaş; "Anneler çıktıkları onurlu yolda inşallah zafere ulaşacaklardır"

DÜZCE - Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere bir destekte Düzce'de şehit eşleri ve yakınları ile kadın STK'larının temsilcilerinden geldi. Destek açıklamasını ise 2015 yılında eşini şehit veren Polis Memuru Sabri Altınbaş'ın eşi okudu.

Diyarbakır'da evlatları HDP tarafından dağa kaçırılan annelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki bekleyişi sürerken bütün Türkiye'den destek gelmeye devam ediyor. Düzce'de de Kadın STK'ları, şehit eş ve yakınları, gazi yakınları ve vatandaşlar, Diyarbakır analarının yanlarında olduklarını yaptıkları basın açıklaması ile duyurdular. Anıtpark Meydanı'nda yapılan basın açıklamasını ise eşini 2015 yılında Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Sabri Altınbaş'ın eşi Sevcan Altınbaş okudu. Sevcan Altınbaş açıklamasında Diyarbakır annelerinin her türlü baskıya karşın onurlu bir şekilde evlatlarını beklediklerini dile getirerek, terörün annelerin duruşu ile biteceğine inandıklarını söyledi. Annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak için 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Anneler çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.

Düzceliler, basın açıklamasının ardından teröre son sloganları attılar. Basın açıklamasının ardından Düzceli kadınlar ve vatandaşlar sessizce meydandan ayrıldı.

Amasyalı annelerden Diyarbakırlı annelere destek

AMASYA - Amasyalı anneler, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek verdi.

Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda sivil toplum kuruluşları ve anneler, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek verdi.

STK'lar ve anneler adına bir açıklama yapan Memur-Sen Amasya İl Temsilciliği Kadın Komisyonu Üyesi Emel Demirci, "Annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'da ki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil,her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur!' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir" dedi.

Bolulu kadınlardan, Diyarbakır'daki annelere destek eylemi

BOLU - Bolu'da, bir araya gelen kadınlar ve anneler, Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan annelere destek eylemi yaptı.

Bolu'da, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin nöbetine destek olmak için biraraya geldi. Demokrasi Meydanı'nda ellerinde pankartlar ve Türk bayraklarıyla toplanan kadınlar, Diyarbakır'daki annelerin mücadelesine destek olmaya devam edeceklerini söylediler.

Grup adına basın açıklaması yapan Hacer Aşık, annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını belirterek, "Tarih Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılmayı göze alarak evlatlarının geriye dönmesini isteyen anneler başka canlar çıkmasın diye çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur" dedi.

"Gözyaşlarımız hala kurumadı"

Terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır mücadele içinde olduklarını kaydeden Aşık, "Bizler Edirne'den Karsa, Sinop'tan Mersine tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşları hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki, yanan bir annenin yüreği tüm acılara gözyaşlarına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin masum kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecekler" ifadelerini kullandı.

Bingöllü kadınlardan evlat nöbeti tutan annelere destek

BİNGÖL - Bingöllü kadınlar, Diyarbakır'da günlerdir evlat nöbeti tutan annelere destek verdi.

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 23 gündür evlat nöbeti tutan annelere, bir destek de Bingöl'deki kadınlardan geldi.Merkez Genç caddesi saat kulesi önünde Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Kadın Temsilcilerinden oluşan kadınlar bir araya geldi. Kadınlar 'Anaların Direnişi' adı altında Diyarbakır'da 23 gündür dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan annelere destek açıklaması yaptı.

Kadın Temsilcileri adına konuşan Kübra Varan," Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracağına yürekten inanıyoruz. Tarih, teröre meydan okuyan annelerini ve direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirde siyasi ve toplumsal yalnızlılaştırma dahil herşeyi göze alıp, evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye inşallah çıktıkları yolda zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur" dedi.

Tüm kamuoyunu bu direnişi desteklemeye beklediklerini aktaran Varan, "Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne sancısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içindeyiz. Vatan uğrana verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evlatlarını geri alabilmek için 'Yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acıralara, göz yaşlarına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir" şeklinde konuştu.