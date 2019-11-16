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Türkiye'den dünya dağ koşusunda 3 madalya

6 saat önce

Arjantin'de yapılan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda, Türkiye üç madalya kazandı.

Türkiye'den dünya dağ koşusunda 3 madalya, System.String[]

Arjantin'de yapılan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda, Türkiye üç madalya kazandı.

Arjantin'in Villa La Angostera bölgesinde düzenlenen 35'inci Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda U20 kategorisinde iki takımla yarışan Türkiye Milli Takımı, üç gümüş madalya elde etti. Erkekler U20 yarışında 7.6 kilometrelik parkurun önemli bir bölümünde liderlik mücadelesi yapan Sebih Bahar, Britanya'dan Joseph Dougdale'in ardından ikinci oldu. Sebih, 32: 50'lik derecesiyle dünya ikinciliğini kazandı. Parkurda yer alan diğer Türk atletler Sinan Aksoy 11'inci, Samet Demir 16'ncı, Mahsum Değer ise 34'üncü olurken, takımlar sıralamasında Britanya birinci, Türkiye ikinci, İtalya da üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar U20 kategorisinde ise Ruken Tek, 7.6 kilometrelik parkurda 39: 04'lük derecesiyle beşinci sırada yer aldı. Milli Takım'ın diğer atletlerinden Dilek Öztürk 10'uncu, Ezgi Kaya 11'inci, Semanur Kanat da 26'ncı sırada finiş gördü. Takım sıralamasında 26 puan toplayan Türkiye, kadınlarda da podyuma çıktı ve İtalya'nın arkasında ikincilik kupasını kaldırdı.


Arjantin, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
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