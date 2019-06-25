Türkiye'den Dünya'ya Anlamlı Jest

20 Haziran Perşembe günü T.C. Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle açılışı gerçekleşen sergiye, Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul İl kültür Müdürü Coşkun Yılmaz ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen katıldı.

Bu yıl 5. düzenlenen 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde gerçekleşen sergide, Babil ve Asur gibi Mezopotamya uygarlıkları, Mısır ve Anadolu medeniyetlerinden örnekler yer aldı. Tarihi objeler arasında, yapılış tarihi M.Ö. 3 binden 19'uncu yüzyıla kadar uzanan su mermeri, cam, pişmiş toprak ve kurşundan yapılmış koku şişeleri bulunuyor. Alt yapısı yaklaşık 3 yıl süren sergi, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde 20 Haziran – 20 Temmuz tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

MISIR, MEZOPOTAMYA VE ANADOLU BU SERGİDE BULUŞUYOR

Koku kültürüyle ilgili M.Ö. 3 binden 19'uncu yüzyıla kadar tarihlenen objelerin bulunduğu sergide Mezopotamya, Mısır ve Anadolu coğrafyasından örnekler sergileniyor. Sergide, binlerce yıllık eserlerin yanı sıra, kokulu materyaller ile amber ve misk gibi kokular yer alıyor. Tarih boyunca kullanılan kokular da sergileniyor.

Buhurdan Parfüme Kokunun Öyküsü sergisinde tarihe şahitlik etmiş kokulardan yola çıkarak tasarlanmış, Hattuşaş, Bergama, Truva ve Nemrut kokuları ziyaretçilere sunularak, koku tarihinde bir yolculuğa çıkartılıyor.

TÜRKİYE'NİN KADİM KOKULARINI DÜNYAYA TANITIYORLAR

Koku Kültürü Derneği önderliğinde 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü etkinlikleri 12- 16 Haziran tarihlerinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in değerli katkılarıyla gerçekleşen Isparta 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı'nda başlamış ve 20 Haziran İstanbul Arkeoloji Müzelerinin bünyesinde yapılan Buhurdan Parfüme Kokunun Öyküsü adlı sergi ile devam etmişti. Sergi 20 Temmuza kadar ziyarete açık olacak.Dünyaca ünlü Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül'ün kurucusu olduğu dernek Türk koku kültürünün imza kokularından olan Isparta gülü, Halfeti'nin siyah gülü, ülkemiz ve tarihimiz ile özdeşleşen gül, lale, ıhlamur, erguvan, yasemin, hanımeli, fulya, karanfil, sümbül ve zambak gibi çiçek özlerinin kokularını yaygınlaştırmak için çalışıyor. Deniz Çelik başkanlığındaki dernek, Urartular, Asurlar, Babiller, Hititler, Antik Yunan, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi kadim medeniyetler ile Asya ve tüm İslam coğrafyasından izler barındıran Türk koku kültürünü yurtdışında tanıtmak için çalışmalar yürütüyor. Derneğin amaçları arasında medeniyetlerimizi temsil eden bu kokuların yağlarını damıtma, soğuk pres işlemlerini geliştirmek ve çiçeklenme işlemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak da bulunuyor. Dernek gündelik hayatımızın ve sağlığın bir parçası olan koku bilincini artırmak için çalışıyor. 25 Haziran Güzel Koku Günü'nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olması için de çaba sarf eden Koku Kültürü Derneği, Türk koku kültürünü tüm dünyaya tanıtmak amacıyla bakanlıklar ve resmi kuruluşlarla da ortak projeler yürütüyor