Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Dünyaya, Litresi 10 Milyon Dolardan Akrep Zehri İhraç Edilecek

Türkiye'den Dünyaya, Litresi 10 Milyon Dolardan Akrep Zehri İhraç Edilecek

42 dakika önce

Eskişehir'de kurulan bir biyolojik araştırma ve ticaret şirketi, litresi 10 milyon dolar olan akrep zehri ihraç edecek.

Türkiye'den Dünyaya, Litresi 10 Milyon Dolardan Akrep Zehri İhraç Edilecek, System.String[]
Şirket Ortağım Melek Yatırımcılık AŞ'ye sunulan projenin 40 farklı melek yatırımcıdan 20 milyon TL değerinde destek bulması ile birlikte kurulan ALBILA Serum ve Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ, dünyanın en değerli sıvılarından biri olan akrep zehrini ticari bir ürün haline getirerek litresini 10 milyon dolardan satmayı hedefliyor.



Şirketin ilk hedefi akrep, yılan ve kuduz antiserumu üretmek olacak. Akrep antiserumu zehirli hayvan sokmalarında kullanılırken, kuduz antiserumu kuduz aşısı ile birlikte kullanılıyor. 2019 yılı bitmeden ilk ürününü piyasaya sürmeyi hedefleyen şirket, sektörde Türkiye'de pazar lideri, dünyada ise söz sahibi olmayı umuyor.




Akrep ve akrep zehirleri ile ilgili uzun yıllardır çalışma gerçekleştiren Doç. Dr. Figen Çalışkan, akrep zehirlenmesinin pek çok ülkede çok ciddi bir sorun olduğunu dile getirirken, Akrep zehiri yani akrep venomlarına karşı antivenom üretmek için yine akrep venolmarına ihtiyaç duyulduğunu, doğada 2 bin akrep türü olduğunu bildiklerini ve bu bilgiden yola çıkarak hala keşfedilmemiş olanlar da dahil 170 bin akrep zehri bileşeni olması gerektiğini söyledi.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:15 

Türkiye, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgililer Günü'nden 9 Milyar Lira Ciro Bekleniyor ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme

Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 16:57:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Dünyaya, Litresi 10 Milyon Dolardan Akrep Zehri İhraç Edilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]