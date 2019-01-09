Türkiye'den Dünyaya Yardım Eli, Binlerce Katarakt Ameliyatı Gerçekleştirildi

Türk hayırseverlerinin sağladığı bağışlarla Afrika ve Asya'nın çeşitli yerlerinde on binlerce hasta katarakt ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.

Türk hayırseverlerinin sağladığı bağışlarla Afrika ve Asya'nın çeşitli yerlerinde on binlerce hasta katarakt ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.



Türk hayırseverlerin bağışları sayesinde Afrika ve Asya'nın çeşitli ülkelerinde yardıma muhtaç insanlara ücretsiz katarakt ameliyatı yapıldı. "Siz Görürseniz Onlar da Görecek" sloganıyla İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 2007 yılında Afrika'da başlattığı Katarakt Ameliyatları Projesi, 2017 yılında 100 bin hedefine ulaştı. Proje kapsamında hayırseverlerin yardım ve destekleriyle 10 yılda 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirilerek, on binlerce insanın yeniden sağlıklı bir şekilde görmesi sağlandı. Proje; Sudan, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, Mozambik ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede uygulandı.



Proje Asya kıtasına uzandı



Proje daha sonra gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Asya kıtasına da uzandı. Ameliyatlar; Asya ülkeleri ağırlıklı olarak Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Nijer, Etiyopya ve Mali'de yapılmaya başlandı. Ameliyatlarla birlikte binlerce kişi yeniden ışığa kavuştu. Katarakt projesi, aynı zamanda bölgedeki doktor ve sağlık çalışanları için de bir eğitim programı oldu. 2018 yılındaki ameliyatlarla birlikte, 2007 yılından bu yana 17 ülkede gerçekleştirilen ameliyat sayısı 114 bin 433'e, saha taraması ise 726 bin 222'ye ulaştı.



"Doktorlarımızı gördüklerinde inanamıyorlar, 'nasıl ücretsiz olur' diye sorguluyorlar"



Projeden sorumlu Yasin Bakır ise süreçte yaşadıklarını, "Ameliyat olmak için annesini babasını veya evladını 150 kilometre uzaklıklardan getirenlere şahit olduk. Bizim bölgede karşılıksız bir şekilde ameliyat yaptığımızı haber alanlar kendi imkanları ile ameliyat olmaları mümkün olmadığı için alelacele yola düşmüşler. Daha önce bulamadıkları bir imkan olduğu için doktorlarımızı gördüklerinde inanamıyorlar önce. 'Nasıl ücretsiz olur' diye sorguluyorlar. Ameliyat sonrasında da bu hayra vesile olan Türkiye halkına teşekkür ediyorlar. Daha doğrusu nasıl teşekkür edeceklerini, minnet duygusunu nasıl ifade edeceklerini bilemiyorlar" şeklinde anlattı. - NİAMEY

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