Türkiye'den düşen yolcu uçağı nedeniyle Ukrayna ve İran'a taziye - Son Dakika
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Türkiye'den düşen yolcu uçağı nedeniyle Ukrayna ve İran'a taziye

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Havayollarına ait bir uçağın İran'da düşmesi nedeniyle Ukrayna ve İran halkları ile hükümetlerine taziyelerini iletti.

Türkiye'den düşen yolcu uçağı nedeniyle Ukrayna ve İran'a taziye, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Havayollarına ait bir uçağın İran'da düşmesi nedeniyle Ukrayna ve İran halkları ile hükümetlerine taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran- Kiev seferini yapan Ukrayna Havayollarına ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Dost Ukrayna ve İran halklarına ve hükümetlerine en içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere bu sabah Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşının bulunduğunu açıklamıştı.

Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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