Türkiye'den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı - Son Dakika

Türkiye'den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı

6 saat önce

Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları bir önceki yıla azalış gösterirken, 1 milyon 348 bin 729 adet konutun el değiştirdiği görüldü.

Türkiye'den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı, System.String[]

Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları bir önceki yıla azalış gösterirken, 1 milyon 348 bin 729 adet konutun el değiştirdiği görüldü. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışının da Irak vatandaşlarına yapıldığı kaydedildi. Böylelikle Irak vatandaşlarının geçen yıl 7 bin 596 konut satın aldığı saptandı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, konut satış oranları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl içerisinde konutlarla alakalı basına 91 bin 935 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece konut satışı ile alakalı haber adetleri incelendiğinde ise haber sayısının 12 bin 160 adete düştüğü kaydedildi. Haberler içeriklerine göre analiz edildiğinde, kentsel dönüşüm haberlerinin ön planda olduğu görüldü. Özellikle geçtiğimiz yıl, Eylül ayında, İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında haber çıkışlarında artış olduğu tespit edildi.

YABANCILARA SATILAN KONUT SAYISI 45 BİN 483 OLDU

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında konut satışları bir önceki yıla azalış gösterdiği kaydedildi. Böylelikle geçen yıl 1 milyon 348 bin 729 adet konutun el değiştirdiği görülürken, yabancılara satılan konut sayısı 45 bin 483 olarak kayıtlara geçti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışının da Irak vatandaşlarına yapıldığı kaydedilirken, Irak vatandaşlarının geçen yıl 7 bin 596 konut satın aldığı saptandı. İkinci sırada 5 bin 423 konut ile İran yer alırken, üçüncü sıraya 2 bin 893 konut ile Rusya yerleşti.

(İHA)

Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ING Türkiye, konut kredisi faizini yüzde 0,94'e indirdi
Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor İmamoğlu cemevleriyle ilgili soruya Diyanet'in faiz kararıyla yanıt verdi Son Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 16:42:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]