Türkiye'den en fazla uçuşun yapıldığı ülke günlük 150 uçuşla almanya oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den en fazla uçuşun yapıldığı ülke günlük 150 uçuşla almanya oldu - Son Dakika

Türkiye'den en fazla uçuşun yapıldığı ülke günlük 150 uçuşla almanya oldu

6 saat önce

Türkiye'nin en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler içinde günlük 150 uçuşla Almanya ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler içinde günlük 150 uçuşla Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya en çok ise Türk Hava Yolları uçuyor.

Türk turizmindeki canlanma dış hat uçuşlarına da doping etkisi yaptı. Türk hava yolu şirketlerinin en önemli pazarlarının başında çok sayıda gurbetçinin yaşadığı Almanya'ya yapılan uçuşlar geliyor.Almanya'da yaşayan, çifte vatandaş olanlarla birlikte Türk sayısının yaklaşık 3 milyon olduğu tahmininde bulunulurken, Türk hava yolu şirketleri de yıllar içinde Almanya ile Türkiye arasında hava köprüsü kurdu.Türkiye'ye gelen yabancılar içinde geçtiğimiz yıl yüzde 11,42 artışla 5 milyon 27 bin Alman vatandaşı ikinci sırada yer aldı.

EN ÇOK UÇUŞ ALMANYA, RUSYA VE İNGİLTERE'YE

Türkiye'den 2019 yılında en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler içinde günlük 150 uçuşla Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'yı geçtiğimiz yıl 7 milyon Rus turistin geldiği 95 uçuşla Rusya Federasyonu, 53 uçuşla İngiltere, 34 uçuşla Ukrayna, 32 uçuşla Suudi Arabistan, 30 uçuşla Fransa, 26 uçuşla Irak, 24 uçuşla İtalya ve İran, 22 uçuşla İsrail takip etti.

THY ALMANYA'DA BİRÇOK NOKTAYA UÇUYOR

Almanya'nın birçok kentine uçuşları bulunan başta THY olmak üzere Türk hava yolu şirketleri pazarda önemli yolcu potansiyeline de kavuştu. Almanya'ya en çok Türk Hava Yolları uçuyor. THY, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Leipzig, Münih, Nürnberg ve Sttutgart'a uçuşları bulunuyor. Türk Hava Yolları 1960 yılından beri Almanya'ya uçarken bu pazarda hatırı sayılır yolcu potansiyeline de sahip. THY özellikle bu pazarda transit yolcu sayısı ile de dikkat çekiyor. THY ayrıca Alman KOBİ'lerinin de önemli partneri oldu.

Türkiye'den en fazla uçuşun yapıldığı ülke günlük 150 uçuşla almanya oldu

Türk Hava Yolları, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Robin Hood' bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı
30 bin kişiyi dolandırdığı için kırmızı bültenle aranan ikinci 'Tosuncuk' yakalandı Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz CHP'de CNN Türk boykotunu delen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek disipline sevk edildi

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:06:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den en fazla uçuşun yapıldığı ülke günlük 150 uçuşla almanya oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]