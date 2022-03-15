Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı - Son Dakika
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Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı

15.03.2022 14:49
Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı

Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankıTÜRK savunma firması tarafından seri üretimi tamamlanan 10 Kaplan MT orta sınıf tankı, düzenlenen törenle Endonezyalı yetkililere teslim edildi.

Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı

TÜRK savunma firması tarafından seri üretimi tamamlanan 10 Kaplan MT orta sınıf tankı, düzenlenen törenle Endonezyalı yetkililere teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye, zırhlı araçlar konusunda çok iyi bir noktada. Bu ihracat açılımı devam edecek" dedi.

FNSS Savunma Sistemleri, Endonezya PT Pindad şirketi ile 2019'da imzalanan 'Kaplan MT (HARIMAU) Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İşbirliği Sözleşmesi' kapsamında ilk parti araçların imalatını tamamladı. Proje kapsamında geliştirilen 10 Kaplan MT orta sınıf tankının Endonezya'ya sevkiyatı öncesi teslim töreni yapıldı. FNSS tesislerinde düzenlenen programa; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Endonezya Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Agus Subiyanto, Endonezya Savunma Bakanlığı ve PT Pindad temsilcileri ile davetliler katıldı. Törende firma yetkilerinin konuşmasının ardından 10 adet Kaplan MT orta sınıf tankı, Endonezyalı yetkililere teslim edildi.

DEMİR: İHRACAT AÇILIMI DEVAM EDECEK

Törenin ardından basın mensuplarına konuşan İsmail Demir, projenin 2 firma arasında uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Seri üretimler başladı ve teslimatlar devam edecek. Türkiye, zırhlı araçlar konusunda çok iyi bir noktada. Bu konuda Türkiye iddialı. Endonezya ile yaptığımız örnek adımdan sonra daha birçok kalem konuşuyoruz; iş birliği ve ihracat konusunda. Onların yakında teker teker gerçekleştiğini göreceğiz ve Türkiye'nin bu ihracat açılımı devam edecek. Burada olduğu gibi çok değişik ve kazan-kazan prensibini esas alan modelleri de hayata geçirmiş olacağız. Uzun soluklu bir proje. İlk adımlar 2010 yılında atıldı. Bugüne gelene kadar önemli aşamalar kaydedildi ama uzun soluklu ve kararlı projeler böyle gerçekleşiyor. Bundan sonra da bu projenin önü açık, inşallah çok daha büyük rakamların ihraç edildiğini ve yeni modellerle başka platformların da hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı
Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı
Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı
Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı
Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı
Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı - Son Dakika
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