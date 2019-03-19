Türkiye'den Endonezya'ya Taziye Mesajı

Türkiye tarafından sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenler için Endonezya'ya taziye mesajı iletildi.

Türkiye tarafından sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenler için Endonezya'ya taziye mesajı iletildi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Papua eyaletine bağlı Jayapura bölgesinde şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve heyelanların yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.



Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 89 kişi yaşamını yitirmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

40 Kalemde 60 Milyar Liralık Sosyal Yardım Geliyor

Yerli Safranın Kilosu 30 Bin TL'den Satılıyor

AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş Başvurusunu Kabul Etti

Oğlunun Saçından Kolye Yapmıştı, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor