Türkiye'den "Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz" mesajı - Son Dakika

Türkiye'den "Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz" mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan- Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.
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