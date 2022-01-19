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Türkiye'den Ermenistan ve Erbil'e uçuşlar başlıyor - Son Dakika

Türkiye'den Ermenistan ve Erbil'e uçuşlar başlıyor

19.01.2022 10:09
Türkiye'den Ermenistan ve Erbil'e uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçuşların başlayacağını duyurdu. Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuşa izin verilirken; Erbil uçuşları ise haftada 2 gün yapılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiğini, ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiğine dikkat çekildi. Alınan tedbirler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığı kaydedilen açıklamada, uçuş ağının da genişlediği ifade edildi.

İSTANBUL-ERİVAN HATTINA HAFTADA 3 GÜN UÇUŞ İZNİ

Türkiye- Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği bildirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları'na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izin verildiği ifade edilen açıklamada, "Ermenistan tarafında Fly One Armenia havayolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi.

2 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19:50'de İstanbul Havalimanına iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23:35'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacaktır" denildi.

GAZİANTEP-ERBİL UÇUŞLARI PAZARTESİ VE PERŞEMBE YAPILACAK

Başlayacak bir diğer uçuş noktasının ise Erbil olduğunun altı çizilen açıklamada, "Anadolujet'in, Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek" ifadeleri yer aldı.

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Ermenistan, Ermeni, Erbil, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'den Ermenistan ve Erbil'e uçuşlar başlıyor - Son Dakika
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