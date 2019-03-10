Türkiye'den Etiyopya'ya Taziye Mesajı

Türkiye, uçak kazası dolayısıyla Etiyopya'ya taziyelerini iletti.

Türkiye, uçak kazası dolayısıyla Etiyopya'ya taziyelerini iletti.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte bugün sabah saatlerinde düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendik. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz."



Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye uçuşu sırasında düşmüştü.



Etiyopya Havayollarının açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtilmişti.



Devlete ait yayın kuruluşu EBC, uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurmuştu.



Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

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