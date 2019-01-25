Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Europol'e Ziyaret

Türkiye'den Europol'e Ziyaret

1 saat önce

Türk makamları, iş birliğini güçlendirmek ve yakından tanımak amacıyla merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Avrupa Polis Teşkilatı'nı (Europol) ziyaret etti.

Türkiye'den Europol'e Ziyaret, System.String[]
Türk makamları, iş birliğini güçlendirmek ve yakından tanımak amacıyla merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Avrupa Polis Teşkilatı'nı (Europol) ziyaret etti.

İki gün süren ziyarete, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Başkanlığından yetkililer katıldı.

Türk yetkililerin de bulunduğu bugün gerçekleşen çalışma yemeğinde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ile Europol Direktörü Catherine de Bolle görüşme yaptı.

Görüşmede, Türkiye ile Europol arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verilen önem vurgulanırken bu amaçla karşılıklı ziyaretlerin devam ettirilmesinin yararlı olacağı dile getirildi.

Türkiye'ye davet edilen Bolle, Türkiye ile iş birliğinin Europol için çok önemli olduğunu belirterek, Türk makamlarının ziyaretinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:57 Kaynak: AA

Lahey, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünde Damadın Boynuna Takılan 10 Metrelik Para Zincirini 12 Kişi Taşıyabildi Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi

Bakanlık Müjdeyi Verdi! Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:30:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Europol'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]