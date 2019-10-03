Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık ceza
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Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık ceza

6 dakika önce

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook'a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası verdi.

Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık ceza, System.String[]

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook'a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası verdi.


Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Facebook temsilcisi tarafından Kuruma gönderilen 14 Ekim 2018 tarihli e-postada "başkasının gözünden gör" ihlaline ilişkin bilgi verildi ve bilgilendirmenin takip eden hafta içinde yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna arz edileceği ifade edildi.

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Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:31 
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