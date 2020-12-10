Türkiye'den Fas'a "Filistin" mesajı - Son Dakika

Türkiye'den Fas'a "Filistin" mesajı

10.12.2020 22:03
Türkiye'den Fas'a

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'le tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya varan Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yla yaptığı telefon görüşmesinde, her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun Filistin davası pahasına yapılmasına karşı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'le tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya varan Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yla yaptığı telefon görüşmesinde, her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun Filistin davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita'yla telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, görüşmede, mevkidaşı Burita'ya her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun Filistin davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı ile de görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'la da telefonda görüştü. Bu görüşmeye ilişkin detay ise paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Fas'a 'Filistin' mesajı - Son Dakika


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