Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı - Son Dakika

Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı

01.11.2020 23:53
Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfun felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfun felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filipinler'i etkisi altına alan Goni Tayfunu nedeniyle meydana gelen sellerin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Goni Tayfunu'nun vurması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi ölmüştü.

Yetkililer, hızı saatte 280 kilometreye çıkan rüzgarlara neden olan tayfunun ülkenin doğusundaki Catanduanes Adası'nda karaya ulaştığı ve beraberinde şiddetli yağış getirdiğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adnan Menderes Havalimanı'nın servis araçlarındaki balık istifi görüntü herkesi isyan ettirdi Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada
İzmir'de Emrah Apartmanı'nın enkazında bir kişinin sesi duyuldu İzmir'de Emrah Apartmanı'nın enkazında bir kişinin sesi duyuldu         
23:40
Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti         
23:03
Enkaz altından çıkarılan Beril'in ardından anne Aynur Gidiş'in de cansız bedenine ulaşıldı Enkaz altından çıkarılan Beril'in ardından anne Aynur Gidiş'in de cansız bedenine ulaşıldı         
22:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
İlham Aliyev: Türkiye'ye ait F-16'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almıyor İlham Aliyev: Türkiye'ye ait F-16'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almıyor         
21:07
Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi         
19:58
Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu         
16:54
TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı         
15:38
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok         
15:21
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 00:04:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei