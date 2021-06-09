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Türkiye'den Filistinli çocuklara oyun sandığı - Son Dakika

Türkiye'den Filistinli çocuklara oyun sandığı

09.06.2021 12:17
Türkiye'den Filistinli çocuklara oyun sandığı, System.String[]

Türkiye'den Filistinli çocuklara oyun sandığıMİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklara evlerinde ulaşmak için hazırladığı 'Benim Oyun Sandığım' eğitim seti, bu kez Filistinli çocuklar için yola çıktı.

Türkiye'den Filistinli çocuklara oyun sandığı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklara evlerinde ulaşmak için hazırladığı 'Benim Oyun Sandığım' eğitim seti, bu kez Filistinli çocuklar için yola çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hepimiz Filistinli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmak ve özellikle çocuklar için neler yapabileceğimiz konusunda daha fazla duyarlı olmak durumundayız" dedi.

Bakanlık okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklara evlerinde ulaşmak için hazırladığı 'Benim Oyun Sandığım' eğitim setini bu kez Filistinli çocuklar için hazırladı. Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek nitelikte hazırlanan Filistinli 1000 aileye ulaştırılacak oyun sandıklarının içinde boya seti, büyüteç, dama taşları, geçmeli birim küpler, geometri tahtası ve lastikleri, kale yapı blokları, kırtasiye seti, ksilofon, oyun halısı, eşleştirme kartları, oyun hamuru, oyuncaklar gibi materyaller yer aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinli çocuklar için kaleme aldığı mesaj da eğitim seti içerisinde bulundu. Eğitim setinin Filistinli çocuklara gönderilmesi nedeniyle Elmadağ ilçesi Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde Tören düzen düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

'FİLİSTİN TÜM İNSANLIĞIN KANAYAN YARASI'Bakan Selçuk, geçen günlerde Filistin'de üzücü olaylar yaşandığını belirterek, "Filistin tüm İslam aleminin tüm insanlığın bir meselesi ve kanayan bir yarası. Hepimiz Filistinli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmak ve özellikle çocuklar için neler yapabileceğimiz konusunda daha fazla duyarlı olmak durumundayız. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'deki çocuklarımıza oyun sandıklarımızı gönderiyoruz ve onların eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. İstedik ki 'Filistinli çocuklarımız da bu oyun sandıklardan yararlansın ve biz çocuklara ne gönderelim' diye düşündüğümüzde benim oyun sandığım ilk aklımıza gelen şey oldu" dedi.'ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'Savaşın en çok çocukları etkilediğini anlatan Selçuk, "Bu durum elbette vicdanlarımızı kanatıyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak elbette eğitimin içinden bir şey yapmayı öncelikle arzuluyoruz ve şartlar oluştukça Filistin'deki çocuklarımız için de daha fazla işler, projeler yapmayı hedefliyoruz. Sağlıklı olarak belli ortamlarda bulunmak, iyi bir eğitim almak, güzel mekanlarda bulunmak hepsinin hakkı ve bu temel hakka da bizim bir şekilde katkıda bulunmamız gerekiyor. Bu çalışma Genel müdürlüğümüzün Ders Aletleri Yapım Merkezi ile beraber oluşturduğu bir proje ve tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi ürünlerinden oluşan bir sandık bu. İçindeki materyaller bilim insanları tarafından özel olarak seçildi ve çocukların gelişim düzeyleri dikkate alınarak oluşturuldu. Benim oyun sandığım seti, bizim sahada deneme imkanı bulduğumuz çok pratik bir sandık ve çocukların eğitimine gerçekten büyük katkı sağladığını düşünüyoruz" diye konuştu.Bakan Selçuk ayrıca, sandıklardan içine Türk ve Filistin bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanlığın Türkçe ve Arapça mesajlarının da yerleştirildiğini belirtti.ERDOĞAN'IN MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli çocuklara gönderdiği mesajında, "İstikbalimizin mimarı sevgili evladım; sokaklarından bal ve gül akan Filistin zor günler yaşıyor. İşgalin, yıkımın, bombaların altında çocuk olmanın güçlüğünü biliyoruz. Türk Milleti olarak bizler uzakta değil, hemen yanı başındayız. Oyun oynamaktan, hayal kurmaktan, hayallerin için mücadele etmekten lütfen vaz geçme! Zulmün karanlığı ne kadar koyu olursa olsun, şafağın aydınlığına karşı duramaz. Sokaklarda özgürce koşturacağın, gökyüzüne korkusuzca bakacağın günler muhakkak gelecek. Doğan gün umuttur çocuğum, yüzünü güneşe dön. Aklımızdasın, gönlümüzdesin, dualarımızdasın! Sevgiyle gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 'Benim Oyun Sandığım' eğitim setinin bulunduğu TIR uğurlandı.

Türkiye'den Filistinli çocuklara oyun sandığı
Türkiye'den Filistinli çocuklara oyun sandığı
Türkiye'den Filistinli çocuklara oyun sandığı
Türkiye'den Filistinli çocuklara oyun sandığı
Türkiye'den Filistinli çocuklara oyun sandığı
Türkiye'den Filistinli çocuklara oyun sandığı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Filistinli çocuklara oyun sandığı - Son Dakika


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