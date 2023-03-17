Türkiye'den Finlandiya'ya NATO onayı! TBMM'de süreç başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki liderin Beştepe'deki görüşmesinde ana gündem maddesi Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu oldu.

TÜRKİYE'DEN FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNE ONAY

Görüşmede Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri dahil, güncel, bölgesel, küresel meseleleri de ele aldık.

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE DESTEĞİNİ DEVAM ETTİRMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz. Kıymetli dostumla Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Savaşın diplomatik yollardan sona erdirme çalışmalarımızı anlattım.

"TÜRKİYE NATO'NUN AÇIK KAPI POLİTİKASININ GÜÇLÜ SAVUNUCUSU"

Taraflarca akdedilen ve küresel gıda güvenliği bakımından hayati önemi olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanmasına dair gözlemlerimi, tespitlerimi aktardım. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu elbette görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor.

"FİNLANDİYA'NIN NATO'YA KATILIMINA ONAY VERDİK"

Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdik.

"SÜRECİN NASIL İLERLEYECEĞİ İSVEÇ'İN ATACAĞI ADIMLARLA BAĞLANTILI"

Ülkemizin sürecin ilerletilmesi hususu ilkelerinin ve iyi niyetinin artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır."

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Davetiniz için ve aynı zamanda ev sahipliği için teşekkür ederim. Uzun, kapsamlı ve derin görüşmeler için teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz burada Türkiye'de son derece devasa bir afetin yaşandığını gördük.

"DEPREMİN NETİCELERİ ŞOKE EDİCİ"

Dün Kahramanmaraş'ı ziyaret etme imkanı buldum. Bu ziyaretimin sonucunda şunu ifade etmek isterim; gerçekten depremin neticeleri şoke edici. Aynı zamanda sizlerin son derece verimli şekilde bölgede çalıştığını gördük.

"ÇOK ÜZÜCÜ AFET VE FELAKET"

Uluslararası pek çok insan deprem bölgesine ulaşmış ve yardım götürmüş. Bu da bizler için umut yeşertiyor diye düşünüyorum. Gerçekten çok üzücü afet ve felaket yaşandı. İnsanlar ortak payda için çalışmanın ne derece önemli olduğunu gördüler. Bence bunu örnek olarak uluslararası arenada örneklerini çoğaltabiliriz.

"JEOPOLİTİK AÇIDAN SON DERECE TEHLİKELİ ZAMANLARDA YAŞIYORUZ"

Jeopolitik açıdan son derece tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Özellikle sayın Cumhurbaşkanı şahsınıza teşekkürlerimi iletmek isterim. Bence siz her yerde herkesle, dünyanın her yerinde görüşebilen, konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de sadece siz yapabilen tek kişisiniz.

"TÜM FİNLANDİYALILAR İÇİN ÖNEMLİ HABER"

NATO üyeliğimiz konusunda ifade ettiğiniz haberleri almak bizi çok memnun ediyor. Bugün atılan imza TBMM'nin onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge. Tüm Finlandiyalılar için önemli haber bu. Aynı zamanda milletvekillerimizin yüzde 95'i geçtiğimiz bahar döneminde NATO üyeliği başvurumuzu destekledi. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.

"FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ İSVEÇ OLMADAN TAMAMLANAMAZ"

Bir komşumuz da var İsveç. Tabii kendileri elbette ki iyi insanlar, çok iyi halk, ilişkilerimiz çok iyi. Sadece bunun için söylemiyorum. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz. Çünkü ortak çıkarlarımız var. Baltık denizinde sınırlarımız var. İki komşu ülkeyiz. Umut ediyorum 32 üye ülke olur ittifaka."

"İSVEÇ TERÖRİSTLERE KUCAK AÇTI"

Soru cevap bölümünde Finlandiya'nın neyi farklı yaptığına yönelik soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi: "Öncelikle bizim İsveç'e karşı farklı bir yaklaşımımız yok. Ancak İsveç teröristlere kucak açtı. Stockholm Caddesi sürekli olarak Türkiye'deki PKK/YPG/PYD uzantılarıyla bu caddelerde sürekli gösteriler oluyor. Sayın Başbakana da bunları söyledik. 120 civarında teröristin listesini verdik. Bu teröristleri bize verin dedik.

"İSVEÇ'E OLUMLU YAKLAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Sayın Başbakan iyi bir insan. Ama bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Tabii bu teröristleri bize veremeyince, vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da tabii bu tür şeyler yok. Bu tür eylemler olmadığı için de Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmak durumda kaldık ve olumlu yaklaşımımızı bugün attığımız imzayla gösterdik. Süratle Dışişleri Bakanlığı'ndan yazı bana geldi. Ben de şu anda yazıyı parlamentomuza gönderdim. Bundan sonrası komisyon, oradan da genel kurula gidecek. Temenni ederim ki seçim öncesi yetiştirmek.

ÜÇLÜ MUTABAKAT'I HATIRLATTI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise aynı soruya, "Belki cevabı İngilizce versem daha iyi olur. Finlandiya, Madrid'de geçen yaz üzerinde mutabık kaldığımız her şeyi yerine getirdi. Bizim idari yetkililerimiz o tarihten itibaren Madrid'deki o tarihten itibaren her zaman temasta kaldılar. Anladığım kadarıyla karşılıklı anlayış seviyemiz daha da arttı. Hukuk sistemini daha iyi anlayabildiler. Gerçekleştirilen faaliyetleri daha iyi anladılar.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ ANDI"

Mesela terörle mücadele konusunda. Bu da Türk dostlarımızı ikna etti diye düşünüyorum. Takvim konusuna gelecek olursak, burada aslında sayın Cumhurbaşkanı anlaşmayı veya belgeyi başvurumuzu Meclis'e gönderen belgeyi imzaladığında gerçekten bizim için önemli andı. Umuyoruz ki, Meclis'in yeterince vakti olur ve bu konuda verimli çalışma gerçekleştirilir" yanıtını verdi.