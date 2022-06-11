Sözcü Bilgiç'ten Fransa'da gözaltında vefat eden Merter Keskin açıklama - Son Dakika
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Sözcü Bilgiç'ten Fransa'da gözaltında vefat eden Merter Keskin açıklama

11.06.2022 21:29
Sözcü Bilgiç'ten Fransa'da gözaltında vefat eden Merter Keskin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa'da gözaltında olduğu sırada vefat eden Merter Keskin hakkındaki soruya ilişkin, "Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa'da gözaltında olduğu sırada vefat eden Merter Keskin hakkındaki soruya ilişkin, "Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa'da gözaltında olduğu sırada vefat eden Merter Keskin hakkındaki soruya cevap verdi. Bilgiç, "Merter Keskin adlı vatandaşımız 12 Ocak 2021 tarihinde Fransa'nın Selestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat etmiştir. Konu Fransız yargı makamlarına aksetmiş olup, soruşturma süreci devam etmektedir. Olayın öğrenilmesinin ardından Fransa'daki temsilciliklerimiz tarafından merhumun ailesiyle yakın temas içinde olunarak, gerekli hukuki ve manevi destek sağlanmaya devam edilmektedir. Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır. Bu çerçevede, merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz. Gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözcü Bilgiç'ten Fransa'da gözaltında vefat eden Merter Keskin açıklama - Son Dakika

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