Türkiye'den Fransa'daki protestolar nedeniyle bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.



Fransa'da yapılması planlanan emeklilik reformları nedeniyle geniş çaplı greve gidilirken, çok sayıda kentte protesto gösterileri yapıldı. Gösteriler şiddet olaylarına ve yaralanmalara sahne oldu.