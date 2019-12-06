Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Fransa'daki protestolar nedeniyle bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapıldı
Son Dakika Dünya Türkiye'den Fransa'daki protestolar nedeniyle bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika Dünya

Türkiye'den Fransa'daki protestolar nedeniyle bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapıldı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Türkiye'den Fransa'daki protestolar nedeniyle bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapıldı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.


Fransa'da yapılması planlanan emeklilik reformları nedeniyle geniş çaplı greve gidilirken, çok sayıda kentte protesto gösterileri yapıldı. Gösteriler şiddet olaylarına ve yaralanmalara sahne oldu.

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Dışişleri Bakanlığı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:28 
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Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı
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