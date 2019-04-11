Türkiye'den Fransa'ya 24 Nisan Kararı Tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "24 Nisan" kararnamesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Fransa Anayasa Mahkemesinin kararlarını açıkça ihlal ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "24 Nisan" kararnamesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Fransa Anayasa Mahkemesinin kararlarını açıkça ihlal ettiğini bildirdi.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesine Çavuşoğlu, Twitter'dan tepki gösterdi.



Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesinin kararlarını açıkça ihlal ediyor. Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti." ifadelerini kullandı.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün gece, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamıştı.



Macron'un bu kararının ardından 24 Nisan, Fransa'nın resmi takvimine işlenecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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