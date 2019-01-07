Türkiye'den Gabon'daki Darbe Girişimine Kınama
20 dakika önce
Türkiye, Gabon'daki darbe girişimini kınayarak, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik girişimlerin karşısında olduğunu bildirdi.
Türkiye
, Gabon
'daki darbe girişimini kınayarak, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik girişimlerin karşısında olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gabon'da bu sabah meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
"Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır." denilen açıklamada, bu ülkedeki huzur ve istikrarın korunmasına verilen önemin altı çizildi. Afrika
ülkesi Gabon'da bu sabah ulusal radyoyu ele geçiren bir grup asker, darbe girişiminde bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:13 Kaynak: AA
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