Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Gana'ya Gönül Köprüsü

Türkiye'den Gana'ya Gönül Köprüsü

24 dakika önce

Türkiye Diyanet Vakfı ile Aziz Mahmut Hüdayi Vakfının yaptırdığı Millet Camisi ve Külliyesi ile Deniz Feneri Derneği öncülüğünde yapımı tamamlanan iki ilkokul, Ganalıların hizmetine sunuldu.

Türkiye'den Gana'ya Gönül Köprüsü, System.String[]
Türkiye Diyanet Vakfı ile Aziz Mahmut Hüdayi Vakfının yaptırdığı Millet Camisi ve Külliyesi ile Deniz Feneri Derneği öncülüğünde yapımı tamamlanan iki ilkokul, Ganalıların hizmetine sunuldu.

Deniz Feneri Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Gana seyahati sırasında ziyaret ettiği, merhum Fahrettin ve Abdullah Tivinkli kardeşlerin bağışlarıyla Türkiye Diyanet Vakfı ile Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı tarafından yaptırılan Gana Millet Camisi ve Külliyesi, ibadete açıldı.

Gana'da Wa ve Kumasi bölgelerinde gıda, hijyen malzemesi, adak kurban ve su kuyusu gibi temel insani ihtiyaçlar karşılanırken, Wa bölgesinde hayırsever iş insanı Nihat
Karataş'ın bağışlarıyla yapılan 6 derslikli 80 öğrenci kapasiteli yetim çocuklar için yatılı bir ilkokulun açılışı yapıldı.

Kumasi bölgesinde de hayırsever iş insanı Emin Üstün tarafından yaptırılan 12 derslikli 120 yetim çocuk için 150 bin dolar değerinde bir ilkokul yapılarak, ihtiyaç sahibi Müslümanların hizmetine sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA

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