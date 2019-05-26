Türkiye'den Gazze'de 2.200 kişiye iftar
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İftara katılanlar Yemeklerin dağıtılması Türkiye merkezli platformun koordinatörü Ramazan Aseliyye ile röportaj Türkiye merkezli "Gazze'ye Hayat Ol" platformu, Gazze'deki Filistinlilerin İsrail ablukası nedeniyle içinde bulundukları zor şartları hafifletmek amacıyla 2.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:04 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İftara katılanlar
Yemeklerin dağıtılması
Türkiye merkezli platformun koordinatörü Ramazan Aseliyye ile röportaj Türkiye merkezli "Gazze'ye Hayat Ol" platformu, Gazze'deki Filistinlilerin İsrail ablukası nedeniyle içinde bulundukları zor şartları hafifletmek amacıyla 2.200 kişiye iftar verdi.
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