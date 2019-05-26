Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Gazze'de 2.200 kişiye iftar

Türkiye'den Gazze'de 2.200 kişiye iftar

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İftara katılanlar Yemeklerin dağıtılması Türkiye merkezli platformun koordinatörü Ramazan Aseliyye ile röportaj Türkiye merkezli "Gazze'ye Hayat Ol" platformu, Gazze'deki Filistinlilerin İsrail ablukası nedeniyle içinde bulundukları zor şartları hafifletmek amacıyla 2.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İftara katılanlar
Yemeklerin dağıtılması
Türkiye merkezli platformun koordinatörü Ramazan Aseliyye ile röportaj Türkiye merkezli "Gazze'ye Hayat Ol" platformu, Gazze'deki Filistinlilerin İsrail ablukası nedeniyle içinde bulundukları zor şartları hafifletmek amacıyla 2.200 kişiye iftar verdi.
Türkiye'den Gazze'de 2.200 kişiye iftar
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:04 Kaynak: AA
Gazze, Türkiye, Güncel
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