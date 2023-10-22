Sağlık Bakanlığı, Gazze için harekete geçti! 20 kişilik uzman hekim grubu bölgeye gidiyor

Sağlık Bakanlığı'nca, Gazze'deki sivillere sağlık desteği vermek için görevlendirilen 20 kişilik uzman ekip ile hazırlanan ilaç ve tıbbi malzemeler, Mısır'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.

20 KİŞİLİK UZMAN HEKİM GRUBU GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Gazze'deki sivillere yardım için harekete geçti. Bu kapsamda, bölgeye gitmek üzere 20 kişilik uzman hekim grubu görevlendirildi. Hekimler, beraberlerindeki ilaç ve tıbbi malzemelerle Cumhurbaşkanlığı'nca tahsis edilen uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaşmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıktı.

SAHRA HASTANELERİNİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASINI YAPACAKLAR

Uzman ekip, Mısırlı yetkililerle koordineli şekilde Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip ayrıca, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El- Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulması planlanan sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da yapacak.

TIBBİ CİHAZLAR 3 KARGO UÇAĞIYLA GÖNDERİLECEK

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların Türkiye'ye ait 3 kargo uçağıyla, El-Ariş Havalimanı'na gönderilmesi planlanıyor.