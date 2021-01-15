Türkiye'den geçen yıl 100 ülkeye 119,2 milyon dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı

Türkiye'den 2020 yılında 100 ülkeye gerçekleştirilen Antep fıstığı ihracatından 119 milyon 167 bin dolar gelir elde edildi.

Büyük bir kısmı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Şanlıurfa ve Gaziantep'te üretilen, yöre çiftçisi tarafından da ekonomik getirisinden dolayı "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığı, yurt dışından da büyük rağbet görüyor.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019 yılında 130 milyon 350 bin, 2020'de ise 119 milyon 167 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı.

ABD, İngiltere, Avustralya, Maldiv Adaları, Çin, Beyaz Rusya, Ruanda, Hollanda, Ukrayna, Portekiz, İrlanda, Hindistan ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 100 ülkeye geçen yıl 10 bin 875 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

Antep fıstığı ihracatında ilk sırada yer alan Almanya'ya gerçekleştirilen dış satım bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 2 bin 64 ton oldu. Bu ülkeyi 1925 tonla Çin Halk Cumhuriyeti ve 1183 tonla İtalya izledi.

Bölgeye lisanslı fıstık deposu yapılacak

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, en fazla fıstık ağacı barındıran kentin Şanlıurfa olduğunu ve bu yıl da üreticilerin bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Dünya genelinde etkili olan salgının ihracatı olumsuz etkilediğini aktaran Kızıldemir, şöyle konuştu:

"Dünyada etkili olan salgına rağmen Türkiye'nin 2020 yılında fıstık ihracatı yaptığı ülke sayısını arttırması, 100'e çıkarması sevindirici bir durum. Önceki yıl bu rakam 93 ülkeydi. Bu yıl rekolte iyiydi ve bu ürünlerin büyük bir kısmı daha ihracata gitmedi, yeni yılla beraber salgının azalmasıyla ihracatın da artmasını bekliyoruz. Bölgede en çok fıstık Şanlıurfa'da üretiliyor biz de Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'nın önderliğinde meclis üyelerimizle bölgeye lisanslı fıstık deposu kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerimizim hazır, projemizi tamamladık, kaynak arayışı içerisindeyiz bunun bulunmasıyla inşallah en kısa sürede kente lisanslı depoyu kazandıracağız."