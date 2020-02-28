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Türkiye'den gelecek olası göç dalgasına karşı Yunanistan ve Bulgaristan sınır güvenliğini artırdı
6 saat önce
Türkiye'deki mültecilerin hareketliliği sonrası Yunanistan ve Bulgaristan sınır güvenliğini artırdı. Atina hükümeti 1200 kişilik bir sınır güvenliği ekibi kuruyor. Bulgaristan Başbakanı, Erdoğan ile telefonda görüşecek.
İdlib'de yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan ve Bulgaristan sınırına doğru hareketlenen Türkiye'deki mülteciler sebebiyle Atina ve Sofya hükümeti sınır bölgelerindeki güvenlik tedbirlerini artırdığını açıkladı.
Bu kapsamda Yunanistan'ın Türkiye ile olan kara sınırı ve Ege Denizi üzerinde görev yapacak 1.200 kişilik sınır güvenlik ekibi oluşturacağı kaydedildi. Atina hükümeti bu kapsamda tek bir elden yönetilecek 'sınır güvenlik ajansı' kuracak.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:04
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