Türkiye'den gelecek olası göç dalgasına karşı Yunanistan ve Bulgaristan sınır güvenliğini artırdı

İdlib'de yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan ve Bulgaristan sınırına doğru hareketlenen Türkiye'deki mülteciler sebebiyle Atina ve Sofya hükümeti sınır bölgelerindeki güvenlik tedbirlerini artırdığını açıkladı.



Bu kapsamda Yunanistan'ın Türkiye ile olan kara sınırı ve Ege Denizi üzerinde görev yapacak 1.200 kişilik sınır güvenlik ekibi oluşturacağı kaydedildi. Atina hükümeti bu kapsamda tek bir elden yönetilecek 'sınır güvenlik ajansı' kuracak.