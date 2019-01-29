Türkiye'den Gelen Maduro Desteği Venezuelalıları Şok Etti
1 saat önce
Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları siyasi krizle boğuşan Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya Twitter'da sahip çıktı.
Türkiye
'de sosyal medya kullanıcıları siyasi krizle boğuşan Venezuela
lideri Nicolas Maduro
'ya Twitter
'da sahip çıktı. Venezuelalı gazeteci Jenipher Camino Gonzalez, bu desteğin Venezuelalıları şok ettiğini söylüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:45
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