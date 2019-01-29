Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Gelen Maduro Desteği Venezuelalıları Şok Etti

Türkiye'den Gelen Maduro Desteği Venezuelalıları Şok Etti

1 saat önce

Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları siyasi krizle boğuşan Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya Twitter'da sahip çıktı.

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Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları siyasi krizle boğuşan Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya Twitter'da sahip çıktı. Venezuelalı gazeteci Jenipher Camino Gonzalez, bu desteğin Venezuelalıları şok ettiğini söylüyor.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:45 

Twitter, Nicolas Maduro, Türkiye, Güncel
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