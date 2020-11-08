Dışişleri: Seçim sonuçlarının Gine halkına hayırlı olmasını diliyoruz - Son Dakika

Dışişleri: Seçim sonuçlarının Gine halkına hayırlı olmasını diliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gine'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Alpha Condé'yi tebrik ederek, seçim sonuçlarının Gine halkına hayırlı olmasını diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gine'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Alpha Condé'yi tebrik ederek, seçim sonuçlarının Gine halkına hayırlı olmasını diledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gine'de 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçları 7 Kasım'da Gine Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sayın Alpha Condé'yi tebrik ediyor, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Önümüzdeki dönemde siyasi sürecin toplumsal uzlaşı temelinde ve Gine halkının beklentilerini karşılayacak kapsayıcı bir anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz" denildi.



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