Türkiye'den göç edenlerlerdeki artış, Türkiye'ye göç edenlerdeki artışı geçti

Yurtdışından Türkiye'ye göç edenler, 2018'de yıllık yüzde 23.8 artışla 577 bin 457 kişiye, aynı dönemde Türkiye'den yurtdışına göç edenler de yüzde 27.7 artışla 323 bin 918 kişiye ulaştı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'ye göç eden 577 bin 457 kişinin yüzde 52.7'sini erkek, yüzde 47.3'ünü de kadınlar oluşturdu. Türkiye'ye yurtdışından gelen nüfusun 110 bin 567'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olurken, 466 bin 890'ını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.TÜİK'e göre Türkiye'den göç eden kişi sayısı 2018'de yıllık yüzde 27.7 artışla 323 bin 918 kişiye yükseldi ve bu nüfusun yüzde 53.3'ünü erkekler, yüzde 46.7'sini de kadınlar oluşturdu. Türkiye'den göç eden nüfusun 136 bin 740'ını Türkiye uyruklu nüfus, 187 bin 178'ini de yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.TÜİK verilerine göre;"Türkiye'ye 2018 yılında göç edenlerin yaş grupları incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 11.9 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü ve bu yaş grubunu yüzde 11.5 ile 20-24 ve yüzde 10.3 ile 30-34 yaş grubu izledi."Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15.7 ile 25-29 yaş grubu olduğu ve bu yaş grubunu yüzde 13.2 ile 20-24 ve 30-34 yaş grubunun izlediği görüldü."Türkiye'ye 2018 yılında göç edenlerin kentlere göre dağılımı incelendiğinde, 201 bin 957 kişi ile en fazla göç alan kentin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 71 bin 337 kişi ile Ankara, 36 bin 674 kişi ile Antalya, 22 bin 660 kişi ile Bursa ve 14 bin 671 kişi ile İzmir takip etti."Türkiye'den göç eden nüfusun kentlere göre dağılımına bakıldığında, 113 bin 430 kişi ile İstanbul'un en fazla göç veren kent olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 28 bin 410 kişi ile Ankara, 18 bin 408 kişi ile Antalya, 16 bin 789 kişi ile Gümüşhane ve 13 bin 468 kişi ile İzmir izledi."Türkiye'ye 2018 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içinde ilk sırayı yüzde 23.6 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı sırasıyla yüzde 9.6 ile Afganistan, yüzde 8.4 ile Suriye, yüzde 7.5 ile Türkmenistan ve yüzde 6.8 ile İran vatandaşları izledi."Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 20.6 ile Irak vatandaşları alırken, Irak'ı sırasıyla yüzde 7.4 ile Azerbaycan, yüzde 7.0 ile Özbekistan, yüzde 5.4 ile Türkmenistan ve yüzde 4.9 ile İran vatandaşları takip etti." (Grafik ve Tablo)