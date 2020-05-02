Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım Somali'ye ulaştı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

Türkiye'den TSK'ya ait bir uçakla Somali'ye gönderilen tıbbi yardım MOGADİŞU - Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Somali'ye aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Somali, yerli yoğun bakım solunum cihazının gönderildiği ilk yabancı ülke oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Milli Savunma, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, sabah saatlerinde Mogadişu'ye ulaştı.