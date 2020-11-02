Türkiye'den, 'Goni Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'e taziye mesajı - Son Dakika

Türkiye'den, 'Goni Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'e taziye mesajı
02.11.2020 00:03
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Goni Tayfunu sonucu oluşan seller nedeniyle Filipinler halkına yaşanan can kayıpları için başsağlığı dileklerinde bulundu.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Goni Tayfunu sonucu oluşan seller nedeniyle Filipinler halkına yaşanan can kayıpları için başsağlığı dileklerinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'i etkisi altına alan Goni Tayfunu sonucunda meydana gelen sellerin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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