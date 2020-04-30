Türkiye'den Güney Afrika'ya Kovid-19'la mücadelede destek - Son Dakika

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla yaptığı tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Kovid-19 ile yoğun bir şekilde mücadele ettiğini dile getirerek, "Güney Afrika, virüse karşı en hızlı ve etkili çözüm üreten ülkelerden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ülgen "Dayanışma ve iş birliği ruhunu gösteren Türkiye, tıbbi yardımda dünyada 3'üncü, insani yardımda da 1'inci sırada yer almıştır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçakta dezenfektanların yanı sıra yüz maskeleri ve tulumlar bulunuyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da (TİKA), başkent Pretorya'ya 30 kilometre mesafede bulunan Pretorya Atteridgeville bölgesindeki Kalafong Hastanesine 10 binden fazla N95 tipi maske yardımında bulunmuştu.