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Türkiye'den Güney Kıbrıs'a doğalgaz tepkisi

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de bazı uluslararası şirketlerle yaptığı doğal gaz gelir anlaşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türkiye'den Güney Kıbrıs'a doğalgaz tepkisi, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de bazı uluslararası şirketlerle yaptığı doğal gaz gelir anlaşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:08 
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs, Ekonomi
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