Türkiye'den Güney Kıbrıs'a doğalgaz tepkisi
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de bazı uluslararası şirketlerle yaptığı doğal gaz gelir anlaşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:08
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