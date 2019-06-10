Türkiye'den Güney Kıbrıs yönetimine 'Fatih sondaj gemisi çalışanlarına tutuklama kararı' tepkisi
7 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlere tepki gösterdi ve gerekli karşı hukuki sürecin başlatılacağı uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:53
, Güney Kıbrıs
Yönetimi'nin (GKRY) Fatih
sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlere tepki gösterdi ve gerekli karşı hukuki sürecin başlatılacağı uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin (GKRY) Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlere ilişkin, "Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasbederek hareket eden GKRY'nin bu haddini aşan karar şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır." dedi.
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