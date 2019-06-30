Türkiye'den Hafter'e sert uyarı
48 dakika önce
Türkiye, Libya'da Halife Hafter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hafter unsurlarının "meşru hedef" haline geleceği uyarısında bulundu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:58
, Libya
'da Halife Hafter
güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hafter unsurlarının "meşru hedef" haline geleceği uyarısında bulundu.
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