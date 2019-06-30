Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Hafter'e sert uyarı
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Türkiye'den Hafter'e sert uyarı

48 dakika önce

Türkiye, Libya'da Halife Hafter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hafter unsurlarının "meşru hedef" haline geleceği uyarısında bulundu.

Türkiye'den Hafter'e sert uyarı, System.String[]
Türkiye, Libya'da Halife Hafter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hafter unsurlarının "meşru hedef" haline geleceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:58 
Halife Hafter, Libya, Türkiye, Ekonomi
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