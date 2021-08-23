Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı - Son Dakika

TÜRKİYE, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin etkileriyle mücadele eden Haiti'ye insani yardım malzemeleri gönderdi.

Türkiye, 14 Ağustos'ta meydana gelen depremde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Haiti'ye yardım eli uzattı. Hazırlanan çadır, gıda kolisi ve hijyen setinden oluşan yardım malzemeleri, sabah Ankara'nın Etimesgut ilçesi 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda iş makineleri ile A400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. 7 kişilik AFAD ekibinin de içerisinde bulunduğu uçak, yardım malzemelerini Haiti'ye ulaştırmak üzere havalandı.