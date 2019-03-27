Son Dakika Haberleri: Türkiye'den hareket eden gemi Libya'da kaçırıldı

Türkiye'den hareket eden gemi Libya'da kaçırıldı

33 dakika önce

Hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılan tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint, birinin de Libyalı olduğu öğrenildi.

Türkiye'den hareket eden gemi Libya'da kaçırıldı, System.String[]
Hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılan tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint, birinin de Libyalı olduğu öğrenildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:12 

Ekonomi
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