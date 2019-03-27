Türkiye'den hareket eden gemi Libya'da kaçırıldı
33 dakika önce
Hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılan tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint, birinin de Libyalı olduğu öğrenildi.
Hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılan tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint, birinin de Libyalı olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:12
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